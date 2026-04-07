Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren huzurevi kapatılarak, 12 yaşlı koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi 0326. Sokak'ta 'Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi' adıyla faaliyet gösteren bir kurumun kaçak huzurevi hizmeti verdiği ihbarını aldı. Binaya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, polis, zabıta ve sağlık ekipleri, odalarda 12 yaşlının kaldığını tespit etti. Ekipler, binanın gerekli resmi izinler olmadan huzurevi hizmeti sunduğunu belirledi. Yaklaşık 10 gün önce kuruma yaşlıların kabul edildiği ve işletmenin son 3 gündür de aktif olarak hizmet verdiği tespit edildi. Yapılan denetimlerin ardından ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle bina mühürlenerek, kurumda kalan 12 yaşlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak ambulanslarla ilk olarak hastanelere sevk edildi. Hastanelerde gerekli kontrolleri yapılacak olan yaşlıların uygun bakım ve barınma hizmeti sunan farklı kuruluşlara sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü belirtildi.