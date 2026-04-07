Mezitli Belediyesi, Tece sahilinde yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve sosyal alanları kapsayan projeyle bölgeyi modern bir yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Mezitli Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Tece sahilinde planlanan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tece sahilinde hayata geçirilecek proje, modern yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve estetik peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak. Sahil hattının baştan sona yenilenmesiyle birlikte alanın yalnızca bir yürüyüş noktası değil, sosyal yaşamın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

'Sahilimiz Sosyal Yaşamın Merkezi Olacak'

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Serkan Tuncer, projenin Mezitli'ye değer katacağını belirterek, 'Tece sahilimizde hayata geçireceğimiz bu proje ile vatandaşlarımıza doğayla iç içe, sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilecekleri modern bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yürüyüş ve koşu yollarından bisiklet parkurlarına, çocuk oyun alanlarından dinlenme noktalarına kadar her detayı özenle planlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin denizle bütünleşen bu alanda huzurla vakit geçirmelerini sağlamak' dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Tece sahilinin hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Başkan Tuncer, 'Mezitli'nin çehresini değiştirecek bu tür projelerle kentimizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.