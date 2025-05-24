Söke Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını bir adım ileriye taşıyarak Arama Kurtarma Ekibi’ni kurdu. Söke Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçmesinin ardından, Müdürlük bünyesinde oluşturulan Söke Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SÖBAK), muhtemel afet durumlarında etkin müdahale için göreve hazır hale getiriliyor.

Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan ve gönüllü olarak seçilen 19 personelden oluşan ekip, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle beş günlük temel arama kurtarma eğitimi aldı. Eğitimler, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen teorik oturumların yanı sıra sahada uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, SÖBAK’ın kurulmasıyla birlikte afet anlarında profesyonel ekiplerle koordineli çalışacak deneyimli bir yerel ekibin hazır hale getirildiği belirtildi. Kurulan ekip, sadece Söke için değil, ihtiyaç halinde bölgesel afet durumlarında da destek sağlayabilecek.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Afetlere hazırlıklı olmak, can güvenliğimizi sağlamak adına atılacak adımlar en temel sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla kurduğumuz Arama Kurtarma Ekibimiz, AFAD iş birliğiyle temel eğitimlerini tamamladı. Söke Belediyesi olarak muhtemel afetlere karşı daha güçlü, daha organize ve daha bilinçliyiz. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği ve SÖBAK ekibinin kapasitesinin daha da artırılacağı ifade edildi.