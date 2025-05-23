MERSİN – Eğitim camiasının en güçlü sesi olma yolunda kararlılıkla ilerleyen Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube , 2025 yılı yetki sürecinde Mersin genelinde 14 ilçenin tamamında yetkili sendika olarak büyük bir başarıya imza attı.

Sendika, bu süreçte gösterdiği performansla sadece yetkiyi pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda örgütlü gücünü daha da artırdı. Toplamda 1.091 yeni üye kazanan şube, üye sayısını 9054’e yükselterek en yakın sendikaya olan farkı 606’dan 2156’ya çıkardı.

Sendikal Gücün Rakamlarla Göstergesi

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube tarafından paylaşılan verilere göre:

· 14 ilçenin tamamında yetki sağlandı.

· 1.091 yeni üye kazanıldı.

· Üye sayısı 7000’lerden 9054’e ulaştı.

· En yakın sendikaya fark 2156 kişiye çıktı.

“Bu Başarı Tüm Üyelerimizindir”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarı, yalnızca bir sendikal zafer değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın eseridir. Eğitim çalışanlarının bize duyduğu güvene layık olmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Emek, ömür ve gönül veren tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz.”

Söz Bizde, Yetki Bizde!

“Söz Bizde, Yetki Bizde” sloganıyla yola çıkan Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube, bundan sonraki süreçte de eğitim çalışanlarının haklarını en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğini vurguladı.