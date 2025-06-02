Türkiye’nin en çok staj imkanı sağlayan belediyesi ünvanına sahip Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin "Mesleki Hareketlilik Projesi" kapsamında Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile "Meslek Liseleri Staj Protokolü" imzalandı. Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Amacımız Samsun’daki tüm gençlerimizin işlerini ve aşlarını Samsun’da temin etmeleri. Gençlerimizin meslek sahibi olmaları; doğdukları yerin doydukları yer olması" dedi.

Genç nüfusun istihdam edilebilirliğini artırmak, bölgedeki sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Mesleki Hareketlilik Projesi" kapsamında Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Meslek Liseleri ile iş birliği protokolü imzalandı. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, kurum ve kuruluş temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

4 meslek lisesi için protokol imzalandı

Özellikle hızla gelişen ve talebin giderek arttığı teknik alanlarda, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini iş ortamında pratiğe dönüştürmelerini sağlayacak sürdürülebilir staj ve işbaşı eğitim imkânları sunacak protokol kapsamında 4 okul belirlendi. SBB Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen törenle Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için staj protokolü imzalandı.

"Gençlerimize ihtiyacımız var"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanlarımız milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere tarımdan turizme, eğitimden sağlığa, güvenlikten ekonomiye kadar her alanda gençlerimizin yanındayız. Sizleri hem geleceğe hazırlamak hem de Türkiye Yüzyılı’na vereceğiniz katkıyı artırmada önemli projelere imza atılmakta. Bu çalışmaya omuz veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sizler büyük bir ailenin mensuplarısınız. Meslek lisesi ailesi mensubu olmak büyük bir ayrıcalıktır. Pilot olarak seçilen 4 okuldan, gençlerimize staj müjdesi veren bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı dediğimiz vizyonda bunu Samsun vizyonu noktasında bir hedefe götürebilmek için siz gençlere çok ihtiyacımız var. Kendinizi yetiştirin, çünkü size Türkiye Yüzyılı’nın ve Türk milletinin ihtiyacı var. Öğrenmenin vakti saati yok. Biz Türkiye Yüzyılı başladığından beri meslek okulları diyoruz, gençler diyoruz. İlk adımın atıldığı, kurtuluş meşalesinin yandığı bu şehirde nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin geleceğini gençlerimize emanet ettiyse biz de öyle emanet ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşların imkanlarını sizler için seferber ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Genç dostu bir belediyeyiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Öğrencilerimizin nerde staj yapacağız derdini ortadan kaldırıyoruz. Öğrencilerimize staj süresince asgari ücretin yüzde 30’u kadar bir ücret ödeyeceğiz. İlgili birimlerde staj yapacak öğrencilerimiz hem belediyemizi tanımış olacak, hem şehrimizle ilgili bilgi sahibi olacak ve şehrimize hizmet sürecine katkı sunacak. İstihdam ihtiyacımızı da bu öğrencilere öncelik vererek karşılayacağız. Samsun Organize Sanayi Bölgeleri ile önemli bir eşikte. Kuzeyin üretim merkezi olma hedefini yukarıya taşımakta. Şehrimizin tüm dinamikleri ile birlikte Samsun’umuzun üretim altyapısını artırmayı hedefliyoruz. İhracatımızı 3 katına çıkarmak istiyoruz. Bunun için hem mevcut üretim tesislerinin kendilerini yukarı taşıması hem de yeni firmaların Samsun’a yatırım yapması gerekiyor. Samsun’da istihdam bu noktada çok önemli. Amacımız Samsun’daki tüm gençlerimizin işlerini ve aşlarını Samsun’da temin etmeleri. Bu gayretle çalışıyoruz. Makine Kimya Endüstrisi çok önemli. 5 taneyi bulacak üretim tesisleri hayata geçecek. Yeni müjdelerini vereceğimiz savunma sanayi yatırımları da şehrimize kazandırılmış olacak. Yine uzak doğudan önemli firmaların hem Havza’da hem yeni OSB’de yatırımları olacak. Bunların hepsi gençlerimiz için önemli bir aş önemli bir iş umudu olacak. En büyük gücümüz gençlerimiz. Bunun farkında olmanızı istiyoruz. Genç dostu bir belediyeyiz. Samsun gençliğin şehridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da kurtuluş mücadelesini başlattığı ve bunu gençlere armağan ettiği bir şehirdir. Dolayısı ile Samsun gençler ile birlikte yol yürüyecek. Öğrencilerimizden bu stajlara tüm isteği ve verimliliği ile katılmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mesleki eğitim önemli"

Samsun Milli Eğitim İl Müdürü Dr. Murat Ağar, "Mesleki eğitimin geliştirilmesi Türk Milli Eğitim sisteminin de en önemli amaçlarından biri. Bu kapsamda bakanlığımızca son yıllarda çok kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ama bunların en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile Mesleki Eğitim Politikalar Belgesi’nin yayınlanmasıydı. Bu belgenin yayınlanmasıyla mesleki eğitimde hareketlilik iş birliği ve istihdam çok farklı bir boyuta döndü. Mesleki Eğitim Politikalar Belgesi’nin özünü de kurumlar arası iş birliği oluşturuyordu. Bugün burada meslek liselerimiz ile protokol imzalıyoruz. Bu tarz iş birlikleri bir taraftan öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini güçlendiriyor ama en az onun kadar önemli bir konu da bu okullara başlayan öğrencilerin başarı temelinde motivasyonunu artırıyor. Şu anda imzalan protokol kapsamında öğrencilerimiz şunu bilecek ki artık okula başladıklarında Samsun’daki tüm kaynaklar, tüm yatırımlar öğrencilerimizin hizmetlerine sunulmuş ve bu kapsamda başarılı bir şekilde mezun olduklarında istihdamla ilgili somut adımlar atılmış olacak. Ben bu projeyi hayata geçiren tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanı Ramazan Sinekoğlu ise Mesleki Hareketlilik Projesi ile ilgili sunum yaptı. Proje ile öğrencilere sektörün güncel ihtiyaçlarına uygun nitelikler kazandırarak mezuniyet sonrası iş gücü piyasasına hazır ve donanımlı bireyler olarak katılmaları hedefleniyor. Yine proje ile mesleki ve teknik eğitimin tüm kademelerini kapsayan bütüncül bir yaklaşım doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim ekosistemi oluşturulması hedeflenmekte.