Balıkesir genelinde devam eden eğitim yatırımları, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından yerinde incelendi. İl genelinde sürdürülen okul inşaatları tek tek ziyaret edilerek, son durum hakkında bilgi alındı.

İncelemelere İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen ve ilgili ilçe millî eğitim müdürleri de katıldı. Gönen ilçesinde yapımı süren Mehmet Çanakçı İlkokulu inşaat alanında Gönen İlçe Millî Eğitim Müdürü Sezai Turna ile birlikte yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca kuruma devredilen yeni hizmet binasında incelemeler yapılarak planlamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bandırma’daki yatırımlar kapsamında, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mutlu Aslan eşliğinde Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi, Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Yusuf TOBB Anaokulu inşaat alanları ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı.

Erdek’te ise İlçe Millî Eğitim Müdürü Şafak Turan ile birlikte Erdek 18 Eylül Ortaokulu, Erdek Anaokulu ve Kapıdağ Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat sahalarında sürdürülen çalışmalar yerinde incelendi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yatırımların titizlikle takip edildiğini bildirdi.