Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda elde ettiği başarıyla adından söz ettirdi. Okulun üç öğrencisi sınavdan 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Tekin Taha Kiper , Meryem Azra Güneş ve Elif Narin isimli öğrenciler , Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu önemli sınavda gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerlerine çekti.

Okul, sadece bireysel başarılarla değil, genel başarı oranıyla da gurur kaynağı oldu. Toplamda 91 öğrenci, bursluluk sınavını kazanarak hem ailelerini hem de okul camiasını sevince boğdu.

Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatin Rüştü Tuncer yaptığı değerlendirmede , “Akademik başarılarımızın tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladık. Öğrencilerimizi ve onları bu başarıya hazırlayan öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruzm” dedi.

Başarılarıyla bölgedeki eğitim kurumlarına örnek olan okul, “Şampiyonlarımızı Tebrik Ediyoruz” mesajıyla öğrencilerinin gururunu kamuoyuyla paylaştı.