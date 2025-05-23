Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, İzmir’in Dikili ilçesinde kız arkadaşıyla tatil yaparken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erdoğan Ş.’nin güncel adresinin Bursa ili olduğu tespit edildi. Yapılan takipte şahsın, kimliğini gizlemek amacıyla kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, Erdoğan Ş.’nin kız arkadaşının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan takip sayesinde, ikilinin İzmir’de bulunduğu belirlendi. Araştırmalar sonucunda, şahsın İzmir’in Dikili ilçesinde halasına ait yazlık evde kız arkadaşıyla birlikte kaldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Erdoğan Ş., gözaltına alınarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.