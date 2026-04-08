Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde 10 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı ve Dağlı mahalleleri başta olmak üzere 300 rakım üzerinde etkili olan misket büyüklüğündeki dolu limon, avokado ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dolu nedeniyle bahçeler, orman ve yollar da beyaza büründü. Dolu yağışının ardından bölgedeki durum dron ile havadan da görüntülendi.

Bahçe sahiplerinden Bayram Gücer, etkili olan misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle bölgedeki ağaçlarının zarar gördüğünü, bölgede en çok limon ve avokado ağacı olduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinden Ahmet Kılıç ise dolu yağması nedeniyle bahçelerin beyaza büründüğünü ve zarar gördüğünü ifade etti.