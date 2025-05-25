Adalet Bakanlığı’nın Kırıkkale’de ilk kez düzenlediği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kalitesiyle dikkat çeken el emeği ürünler, uygun fiyatlarıyla da büyük beğeni topladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından kentte ilk kez organize edilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Türkiye genelindeki 62 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün katıldığı fuarda; hükümlü ve tutukluların işyurdu atölyelerinde ürettikleri yüzlerce ürün stantlarda yerini aldı. Gıdadan tekstile, porselenden seramiğe, ahşaptan deri çantalara kadar geniş bir yelpazeye yayılan ürünler, kalite ve fiyat açısından da beğeni topluyor.

Fuarın en dikkat çeken ürünleri ise yöresel lezzetler ve hediyelik eşyalar. Kahramanmaraş’tan kesme dondurma, Adana’dan acılı şalgam, Gaziantep’ten fıstıklı baklava, Tokat’tan salamura yaprak, Kütahya’dan el yapımı porselenler ile Konya Ereğli’den gelen geleneksel kilimler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hem mahkumların topluma kazandırılmasına katkı sunan, hem de vatandaşları kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturan fuar, 28 Mayıs’a kadar Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Ziyaretçilerden Aybüke Özüker, "Çok güzel organize edilmiş. Adana dürümler olsun, şalgam olsun, özellikle acılı olanlar gerçekten çok lezzetliydi. Bu güzel organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ederiz. Fiyatlar da oldukça makul. Örneğin bu kocaman bardak şalgam sadece 10 lira" ifadelerini kullandı.

Nursena Dağ ise, "Böylesine kapsamlı bir fuarın Kırıkkale’de düzenlenmesinden çok memnun oldum. Şu anda şalgam içiyoruz, her şey çok güzel. Ürünler lezzetli, fiyatlar ise gayet uygun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Fuardaki ortamı çok beğendiğini belirten Kamile Coşkun, "Gerçekten çok beğendim. Ortam oldukça temiz, düzenli ve kaliteli. Kırıkkale’de bu tür etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor. Ürünlerin fiyatları da piyasaya göre çok daha uygun. Ekonomik açıdan oldukça avantajlı" dedi.

Fuarın başarısına dikkat çeken Elif Batman, "Fuarı çok başarılı bulduk. Belli ki büyük emek harcanmış. Çok teşekkür ederiz. Kebap aldık, çok lezzetliydi. Şimdi de dondurmayı deneyeceğiz. Her şey çok güzel" ifadelerine yer verdi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Semih Yağlı, "Adalet Bakanlığı’na böyle bir fuarı organize ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ürünler ve ortam oldukça güzel" şeklinde konuştu.

Emir Yağlı ise, "Fuar alanını çok beğendim. Özellikle Kahramanmaraş’ın meşhur dondurması gerçekten harika" dedi.

Naz Batman da fuarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmak beni çok mutlu etti. Annem, amcam ve anneannemle birlikte geldik. Her şeyi çok güzel düşünmüşler" diye konuştu.