Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü ile YENİ Mağazacılık A.Ş. iş birliğinde, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında önemli bir eğitim programı başlatıldı. Program çerçevesinde, perakende sektörüne yönelik 48 kişiye “Perakende Satış Elemanı (Tezgâhtar)” mesleğinde eğitim verilecek.
%60 istihdam garantisi sunan kursun, Mersin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli personel açığının giderilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, programın açılışında yaptığı değerlendirmede, düzenlenen kursun ilin istihdam yapısına olumlu katkılar sunacağını belirterek, eğitimin hayırlı olmasını temenni etti.