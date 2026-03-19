Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı satış noktaları ve imalathanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde; işletmelerin hijyen kuralları, ruhsat durumları, üretim alanlarının temizlik koşulları, ürünlerin fiyat etiketleri ile kullanılan malzemelerin son tüketim tarihleri detaylı şekilde incelendi.

Denetimlerin Ramazan Bayramı süresince de aralıksız devam edeceği bildirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Şener, 'Hemşerilerimizin Ramazan Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmesi önceliğimizdir. Bu doğrultuda zabıta ekiplerimiz bayram öncesinde olduğu gibi bayram boyunca da sahada aktif olarak görev yapacaktır. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz' dedi.