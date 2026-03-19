Mersin'de iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Şükran Cengiz'in eşi ve yakınları, olayın tüm sorumlularının bulunarak en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

13 Mart gecesi saat 02.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında çevrede bulunan ve olayla ilgisi olmadığı belirtilen 3 çocuk annesi Şükran Cengiz (37) kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, olayla ilgili birden fazlı şüphelinin de firari olarak arandığı öğrenildi. Acılı aile, yaşanan olayın ardından adalet çağrısında bulunarak, tüm sorumluların bulunmasını ve en ağır cezayla yargılanmasını talep etti.

'Eşime baktım yığılmış, kan içinde kalmıştı'

Olay anını anlatan Şükran Cengiz'in eşi Celal Cengiz, polislerin damda şüpheli bir şahıs olduğu yönünde kendilerine seslendiğini belirterek, 'Polis bizim dama seslenerek 'Damda bir şahıs var' dedi. Ben yatıyordum, uyandım ve pencereyi açtım 'Ne istiyorsunuz?' diye sordum. 'Şüpheli şahıs var yukarıda, şu kapıyı açar mısınız bize?' dedi. Ben de o esnada montumu giydim, dışarı çıkarken bizim dış kapı açıktı. Ben telefonumu aldım, şüpheliyi hırsız zannederek yukarıya çıktım. Bir şey göremeyince aşağı indim. Aşağı inerken silah sesleri geldi. O anda bizimkilerin hepsi içeri koşuyordu. Ben onlara bağırdım 'Dışarıda ne işiniz var, içeri girin' derken içeri giren eşime baktım aynanın önünde yığılmış, kan içinde kalmıştı' dedi.

Acılı eş, yaşadığı duyguları ifade etmekte zorlandığını belirterek, 'Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu duyguyu anlatsam anlatamam. Allah bize sabır versin. Adalet yerini bulsun, kimse sessiz kalmasın yeter bize' diye konuştu.

'Yere düşünce bayıldı sandık ama vurulduğunu o anda anladık'

Hayatını kaybeden Cengiz'in kayınbiraderi Kemal Cengiz ise olay sırasında damdan gelen sesler üzerine hırsız şüphesiyle kontrol ettiklerini belirterek, 'Damdan sesler gelince baktık ama kimseyi göremedik. Aşağı indik, sokakta kalabalık vardı. Polisler bize soru sormaya başladı, 'Sizin damdan birileri geldi mi?' diye. Biz de 'Damdan birileri inmiş, haberiniz olsun' bilgisini verdikten hemen sonra eve doğru gelmeye başladık. O sırada Şükran Cengiz yengem kapıdan çıkmıştı, bize doğru geliyordu. 'İçeri gir' dememizle birlikte köşe başından silah sesleri geldi. İki kişi aynı anda ateş etti. Yengemi siper alarak içeri getirdik. Yere düşünce bayıldı sandık ama vurulduğunu o anda anladık' ifadelerini kullandı.

Aile, olayda sorumluluğu bulunan tüm şüphelilerin yakalanmasını ve en ağır cezayla yargılanmasını talep ederek, 'Şükran Cengiz için adalet istiyoruz. Katillerin hepsinin bulunmasını ve en ağır cezadan yargılanmasını istiyoruz' dedi.