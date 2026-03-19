Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kıyafet Evi' projesi kapsamında dar gelirli ailelerin çocukları, bu bayramda da ücretsiz bayramlıklarına kavuşarak mutluluk yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Kıyafet Evi', dar gelirli ailelere destek olmayı sürdürüyor. Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı dolayısıyla da 'Kıyafet Evi'nden faydalanan aileler, çocuklarının bayramlık kıyafetlerini buradan temin ederek bayram sevincini birlikte yaşıyor.

Çocuklar Kıyafet Evinde bayramlıklarını seçti

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kıyafet Evi projesiyle hem ailelerin bütçesine destek olmaya hem de çocukların bayram sevincine ortak olmaya devam ediyor. Mersin merkez, Tarsus ve Silifke'de hizmet veren Kıyafet Evleri, ekonomik açıdan zorlanan ailelerin bütçesine katkı sağlarken çocukların giyim ihtiyacını karşılıyor. Bayramın en büyük heyecanlarından biri olan yeni kıyafet sevinci, Kıyafet Evi sayesinde birçok çocuğun yüzünü güldürüyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan ve dar gelirli ailelerin 0-12 yaş arası çocuklarına yönelik hizmet veren Kıyafet Evleri, mağaza konseptiyle hizmet sunuyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte raflardaki ürünler arasından diledikleri kıyafetleri seçerek bayram hazırlıklarını tamamlıyor. 2020 yılından bu yana 24 bin çocuğun yararlandığı hizmet kapsamında çocuklara ayakkabı, mont, alt ve üst giyim ile iç giyim gibi birçok ürün ücretsiz olarak sunuluyor.

'Çocuklarımız bayramlıklarını alıp mutlu bir şekilde ayrıldılar'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan Kıyafet Evi sorumlusu Zilan Özdemir, Kıyafet Evi hizmeti kapsamında asgari ücretin altında gelire sahip vatandaşların 0-12 yaş arası çocuklarının kaliteli giyim imkanına kavuştuğunu ifade ederek, '2020 yılında faaliyete geçen hizmetimizden aileler yılda 3 kez yararlanıyor. Monttan, ayakkabıya kadar çocuklarımızın tercih edebileceği kıyafetler reyonumuzda mevcut. Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke'de bulunan Kıyafet Evlerimizde her ilçemizden başvuru yapabilirsiniz' dedi.

Başvuru şartlarını aktaran Özdemir, 'E-Devlet ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları 'çalışma durumu' belgesi ve E-Devlet'ten alınabilecek 'aynı hanede oturanlar' belgesi eşliğinde tarafımıza dilekçeyle başvuru yapabilirler' diye konuştu.