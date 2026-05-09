Bartın'da şampiyonluk kutlamasına katılan bir kadın taraftar, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Yaralanan kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nde toplanan taraftarların şampiyonluk sevinci esnasında bir kadın taraftar, Atatürk büstü arkasındaki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Yaralanan kadının yardımına ise alanda güvenlik tedbiri alan polis ekipleri yetişti. Polisler, telsiz anonsu ile kutlama alanına ambulans ve itfaiye ekiplerini istedi. Alana gelen sağlık ve eitfaiye ekipleri güçlükle yaralı kadının bulunduğu alana geçebildi. Büstün arkasındaki telle çevrili bölgeye düşen yaralı kadın, ekiplerin yardımı ile sedyeye konularak bölgeden çıkarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından taşınan sedye, taraftarların arasından güçlükle ambulansa getirilebildi.

Kadın taraftarın ayağından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.