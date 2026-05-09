Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu suda sürüklenen 2 kadın, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Sudaki can pazarı ve kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kadın suya düşerken, kadınları kurtarmak için kanala giren 1 kişi de akıntıya kapıldı. 2'si kadın 3 kişi, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.