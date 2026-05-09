Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği ağabeyi tarafından darbedilerek öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, anne ve babasıyla birlikte yaşayan Cihan Almaz, Almanya'dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır yaralandı. Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Almaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.