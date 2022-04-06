KARİYER GÜNLERİNDE GAZETECİLİK KONUŞULDU

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında düzenlenen ‘Kariyer günleri’ etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere gazeteciliğin tarihsel sürecini anlatan Başkan Tepe, basının ve gazetecilerin önemini, tarihsel sürecini ve gelişimi ile ilgili bilgiler verdi. Gazeteciliğin ilkeleri ve etiğinden de bahseden Tepe, yayın organlarının ve gazetecilerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti. Geleneksel medya ve yeni medya arasındaki farkı sosyal yaşamdan örnekler vererek dile getirdi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.