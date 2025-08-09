Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde ücretsiz Word, Excel ve PowerPoint kursları veriyor. Toplam 72 saat süren eğitimler, katılımcıların iş hayatında ihtiyaç duydukları temel ofis programlarını öğrenmesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların mesleki becerilerini artırmak amacıyla, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nde yer alan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde ücretsiz ofis programları kursu düzenliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı yürütülen kursta Word, Excel ve PowerPoint gibi temel ofis programları öğretiliyor. Toplam 72 saat süren eğitim, salı ve perşembe günleri 10.00 - 11.30 saatleri arasında veriliyor. Yaklaşık 2 ay süren kursta katılımcılar sınava giriyor ve başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanıyor.

"Kolay istihdam sağlanabilmesi için kurslarımız devam ediyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Bilgisayar Öğretmeni olarak görev alan Akcan Ozan Kurt, bilişim alanında kurslar açtıklarını belirterek, "Yaklaşık 72 saatlik bir eğitim vaktimiz var. Şu an 12 öğrencimiz var. Kursumuz başlayalı bir ay oldu. Kursta, iş hayatında sıkça kullanılan Microsoft Office programlarını kullanmayı öğretiyoruz" dedi.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere, iş hayatına atılabilmeleri adına da yardımcı olduklarını ifade eden Kurt, "Kursiyerlerimizin iş imkanlarını da sağlamaya çalışıyoruz. Günümüzde Excel, Word gibi programları bilmeyenler, iş hayatlarında çok zorlanıyor. Biz de kolay istihdam sağlanabilmesi için, bu kursları vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kurs hakkında da detaylı bilgi veren Kurt, "Salı ve Perşembe günleri 10:00 ile 11:30 saatleri arasında dersimiz oluyor. Kayıtlarımız önce sosyal medya üzerinden duyuruya çıkıyor ve mercek.mersin.bel.tr adresinden başvurular gerçekleştiriliyor. Verilen eğitim, iş hayatına katılacak kursiyerler için yeterli oluyor. Yaklaşık 2 ay sonunda, kursiyerlerimiz yeterli donanıma sahip olmuş olacaklar. Kurs sonunda da belgelendirme yapabilmek adına sınav düzenliyoruz ve başarılı olan öğrencilerimiz belgelerini alarak kursu tamamlıyor" ifadelerine yer verdi.