Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halkkent MERCEK Merkezi’nde verilen ‘Giyim Üretim Teknolojileri’ kursları, kadınlara meslek kazandırıyor. 3 çocuk annesi Hatice Sandal, kurs sayesinde hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kendi atölyesini kurma yolunda ilerliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK ‘Giyim Üretim Teknolojileri’ kursları, kadınların hayatlarını değiştirmeye devam ediyor. Kadınlar bir yandan dikiş öğrenerek sosyalleşirken, diğer yandan kişisel becerilerini geliştirerek satın almak yerine üreterek kazanç sağlıyor. Bu kurslara katılan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Sandal da kendi atölyesini kurma hayali olan üretken bir girişimciye dönüştü.

MERCEK kursları kadınlara umut oluyor

Evine yakınlığı sayesinde başladığı kurs, Sandal’ın önce ailesi için küçük tadilatlar yaparken, zamanla komşularına da hizmet verir hale gelmesini sağladı. Başta yalnızca çocuklarının kıyafetlerini dikmek amacıyla kursa katılan Sandal, edindiği beceriler ve kazandığı özgüven sayesinde dikişi bir mesleğe dönüştürmeye karar verdi. Bir odasını atölyeye çevirerek evinden üretim yapmayı planlayan Sandal, hedeflerini büyüterek kendi ekonomik özgürlüğünü kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK kurslarının sağladığı imkanlar, bu dönüşümde önemli bir rol oynuyor. Kursiyerler; sıfır makineler, kumaşlar ve tüm gerekli ekipmanlara ücretsiz erişim sağlarken, deneyimli eğitmenlerden uygulamalı eğitim alıyor. Sandal’ın hikayesi, kurslara katılarak sadece bir meslek edinmenin ötesinde, özgüven kazanmanın ve hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

"MERCEK sayesinde hayallerime bir kapı aralandı"

Sandal, kurslara başlamadan önce bir çalışma hayatının olmadığını, MERCEK sayesinde hayallerine bir kapı aralandığını ifade ederek, "Yapabildiğimi görünce devam etmeye karar verdim. Şimdi ileri seviyede sürdürüyorum. Kendimi biraz daha geliştirip atölye açmak istiyorum. Artık hayallerim ve hedeflerim daha da büyüdü. Evimde odamın birini atölyeye çevireceğim. Orada tadilatlar, sıfır dikişler yapacağım. Genelde anne-çocuk kombinleri dikmeyi düşünüyorum. Şu anda küçük tadilatlar yapıyorum. Terziye para vermiyorum. Mağazalarda en az 500-600 TL’ye eşofman altları var. Kumaşları alarak 150-200 liraya mal edebiliyorum. Bir pantolon paçası tadilatı 150-200 lira. Bunları kendim yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyorum" dedi.

"Küçük bir hedefle başladım ama bu kurs sayesinde hedeflerim çok büyüdü"

Daha önce farklı bir kursa katıldığını, ancak kursiyerlerin kendi dikiş makinelerini getirmesi beklendiği için devam edemediğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin MERCEK aracılığıyla ücretsiz bir kurs açtığını öğrenince hemen başvurduğunu anlatan Sandal, "Bu bize verilen çok büyük ve güzel bir imkan. Burada kumaşlarımız var. İğneden ipliğe, mezuramıza kadar her şeyimiz mevcut. Ayrıca hiçbir şeye ücret ödemiyoruz. Çok rahat, güzel, temiz bir ortamda çalışıyoruz. Hocamız çok ilgili. İstediğimiz her şeyi öğretiyor. Bence bulunmaz bir fırsat" diye konuştu.

İlgisi olan kadınları kursa davet eden Sandal, "Büyükşehir Belediyesi sayesinde küçücük bir hedefle başladım ama bu kurs sayesinde hedeflerim çok büyüdü. Küçük bir atölye ile başlayacağım, daha da devam edeceğim. Bunu da Büyükşehir Belediyesine, MERCEK’e ve öğretmenlerimize borçluyum" ifadelerine yer verdi.

"Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz"

Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, MERCEK bünyesindeki çeşitli kurslarla, kursiyerlerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olduklarını kaydederek, "Hatice Hanım kendini donanımlı hale getirerek, hayallerini gerçekleştirme yolunda ciddi bir adım attı. Sadece buraya gelip dikiş yaparak günü kapatmıyor, aynı zamanda evde ufak tadilatlar ve kıyafet dikimleriyle kendi ekonomik özgürlüğüne de katkı sunuyor. Bütün MERCEK şubelerimizdeki kursiyerlerimiz içinde istihdam olanlar var. Kendi atölyelerini açıp, kendi işyerini kuranlar da var. Hatice Hanım da bu kursiyerlerimizden biri. MERCEK olarak kendini geliştirmek isteyen, ekonomik özgürlüğünü kazanıp kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkesi kurslarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.