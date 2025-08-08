Mersin’in Silifke ilçesinde plastik, cam ve çeşitli atıklar toplanarak sahil temizlendi.

Taşucu Mahallesi’nde "Denizlere Mavi Yakışır", "Çevremizi Temiz Tutalım" sloganı ile sahilde temzlik çalışması yapıldı. Liman çalışanlarının katıldığı çalışmada, bilinçsiz olarak atılan çok miktarda atık madde toplanarak duyarlılık mesaj verildi.

Çevre Mühendisi Semiha Otnay, "Taşucu Mahallemizin sahilinde ’Denizlere Mavi Yakışır’, ’Çevremizi Temiz Tutalım’ sloganı adı altında çevre temizliği çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Otnay konuşmasının devamında, "Bugün Taşucu Mahallesi’nde çok güzel bir etkinlik yaptık. Silifke’de birlikte yaşıyoruz, yaşadığımız yerleri birlikte temiz tutmalıyız. Bunun için buraların temizlenmesi adına çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu türlü etkinliklerimiz zamanla devam edecek" diye konuştu.