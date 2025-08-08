Mersin’in Anamur ilçesinde Tekeliler Camii Kur’an Kursunda eğitim gören öğrenciler, Kur’an-ı Kerim okumaya geçmenin heyecanını düzenlenen törenle yaşadı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Tekeliler Camiinde gerçekleştirilen programa İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, müftülük personeli, Kur’an kursu öğreticileri, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim’i okumayı yeni öğrenen öğrenciler, Kur’an kursu öğreticisi Meryem Sağır rehberliğinde ayetler okudu. Minik öğrenciler ayrıca dua, sure, ilahi ve şiirler seslendirerek katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Filistin’e destek mesajı

Programda Filistin’e destek mesajı da verildi. Etkinlikte Filistin temalı ilahi dinletisi sunulurken, Filistin bayrağı açılarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "Her yaz yeni bir heyecan cami çocuk ve Kur’an" ile "Yazımda Kur’an var" sloganlarıyla başlayan yaz Kur’an kurslarının sonuna yaklaşıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bu evlatlarımızın Kur’an-ı Kerim’i küçük yaşta öğrenmeye başladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Rabbim, hafız olmalarını da nasip eylesin. Din hizmetinde asıl gaye Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu yolda çalışmak hem ibadet hem de toplumun huzuru için önemlidir. Ailelerimizin, çocuklarının dini ve ahlaki gelişiminde öncü rol oynaması büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm din görevlilerimize, velilerimize ve büyük bir heyecanla cami ve Kur’an kurslarını dolduran öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonunda Kur’an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, pasta kesimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.