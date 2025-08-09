MERSİN (İHA) – Mersin’in Mut ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde vatandaşlar, yıllardır devam eden içme suyu sıkıntısının artık çözüme kavuşturulmasını istedi.

İlçeye bağlı Haydar Mahallesi başta olmak üzere Çağlayangedik, Kurtsuyu, Kemenli, Karadiken, Tuğrul, Hisar, Çortak ve Göcekler mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yaz mevsiminde her yıl yaşanan susuzluğa karşı çağrıda bulundu. Haydar Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık ve mahalle sakinleri, akmayan çeşmelerin önünde toplanarak su sorunu dile getirdi.

Haydar Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık, 2019’dan bu yana ciddi su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Defalarca başvuruda bulunduk ama çözüm üretilmedi. Yaklaşık 75 gündür neredeyse hiç su akmıyor. Günde bir tanker su getiriliyor, o da ancak boruları dolduruyor. Vatandaşlar su ihtiyacını çevre köylerden bidonlarla taşıyarak karşılıyor" dedi.

Işık, içme suyunun Kayabaşı Mahallesi’nden gelen 19 kilometrelik bir hattan sağlandığını ancak bu hattın sık sık arızalandığını belirterek çözüm önerisini dile getirdi. Işık "Göksu Irmağı köyümüze sadece 4 kilometre mesafede. Oradan sondajla su temin edilip köyümüze getirilebilir" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan kadınlar da su sıkıntısından dert yandı. Kadınlar, "Köyümüzün yukarısına vurulan sondaj sularımızı kesti. Bir tanker su getirip döküyorlar. Su yok, duş alamıyoruz, kirli geziyoruz" diye konuştu.

Suyun özellikle yaz aylarında kesildiğini, kış aylarında ise böyle bir sorunun yaşanmadığını anlatan kadınlar, susuzluğa artık bir çare bulunmasını istedi.