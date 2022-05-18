MTSOAL'DA BİLİM FUARI HEYECANI

TÜBİTAK’ın öğrencilere bilim ve mühendislik becerilerini kazandırmayı hedefleyen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi de (MTSOAL) bilim fuarının açılışını gerçekleştirdi.

Düzenlenen fuara Toroslar İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet, Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen, Toroslar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özdemir, Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Nadi Tekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

40 öğrenciyle 21 proje

Gerçekleştirilen Bilim Fuarı’nın mutluluğunu yaşadığını belirten MTSOAL Müdürü Ömer Gılıç “Bilim Fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetiştirilmesini sağlayan öğrenme metodlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda değişik alanlarda toplam 21 projeyi 40 öğrencimiz özverili bir çalışmayla ortaya koydular. Bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyorum” dedi.

“Okulların fonksiyonu değişmeye başladı”

Konuşma yapan Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk bu programda öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek “Bilim fuarları son yıllarda ön plana çıkan bir faaliyet. Çünkü çağımız önce iletişim, sonra bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılıyor. Bu çağda okullarımızın da işlevleri, fonksiyonları değişmeye başladı. Okullar sadece teorik bilgilerin öğrencilere aktarılmasının ötesine çıkarak, teorik bilgilerin pratiğe aktarılacak bilgilerin öğretildiği eğitim kurumları haline gelmiştir. Başta müdürümüz olmak üzere bu fuarda emek vermiş tüm öğretmenlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum” diye kaydetti.

Açılış konuşması sonrasında öğrencilerin hazırladığı resim sergisi ve müzik dinletisinden sonra, Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet ve Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen öğrencilerin projelerini sergiledikleri stantlara tek tek giderek projeler hakkında bilgi aldı.