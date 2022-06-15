BİLİM SANAT MERKEZİ 'WEEK WEEK ENGLİSH' İLE POLONYA'DA

Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi , 'Week Week English' Erasmus projesi 3. yüzyüze hareketliliğini Polonya'da gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin hazırladığı ve yürütücüsü olduğu , Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi'nin ortak olduğu 'Week Week English' projesinin Koordinatörlüğünü Proje ortaklarından Bulgaristan yapmakta.Projenin diğer ortakları ise Polonya , İtalya ve Yunanistan.

Proje hakkında bilgi veren Proje koordinatörü Tuğba Bademci '' Proje 2020 yılında başlamıştır ,2022 yılında bitecektir. Week Week English projemiz kapsamında Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri Hülya Sevim Kılınç, Pınar Sağlam Saföz ve proje Koordinatörü Tuğba Bademci , 4 öğrenci ile 6-11 Haziran 2022 tarihlerinde Polonya'nın Torun şehrindeki "Outdoor Activities" adlı hareketliliğe katıldı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okul dışı ortam workshoplarına ve oyunlarına katıldılar. Öğrenci ve öğretmenlerimize sertifikalar okul müdiresi tarafından takdim edildi '' dedi.