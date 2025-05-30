Mersin Defterdarı Metin Uzun , 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen 25.Olağan Genel Kurul'da yeniden Başkan Seçilen Emin Levent Türkili ve arkadaşlarını ziyaret ederek tebrik etti.

Mersin SMMMO Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Mersin Defterdarı Metin Uzun'a Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürü Bekir Yiğit , Gelir Kanunları Grup Müdürü İlker Serbez ve Personel Grup Müdürü Osman Çelik eşlik etti.

Defterdar Uzun ve arkadaşlarını Başkan Emin Levent Türkili SMMMO Yönetim Kurulu , Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri karşıladı.

Ziyarette Başkan Türkili ve Oda Organlarına seçilenleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Mersin Defterdar'ı Metin Uzun , Yeni dönemde de öteden beri süregelen birlik ve beraberliğin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mersin SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Levent Türkili , Defterdar Uzun ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.