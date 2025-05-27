Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk , Sağlıklı Gelecek' Okul Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında , 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' , Mersin Valiliği himayelerinde , İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Toroslar 19 Mayıs İlkokulunda hayata geçirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program , İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un konuşmalarıyla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın da söylediği gibi dünyada sahip olabileceğimiz en değerli şeyler başında devletimiz ve sağlığımız vardır. Büyük bir devletin olabilmesi için de sağlıklı nesiller inşa edilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk: 'Bir milletin geleceği, o milletin sağlıklı ve iyi eğitim görmesine bağlıdır.' Şarkı sözüyle de sağlıklı nesillerin işaretleri vardır.

Sağlığının korunması ve geliştirilmesi; Çocukların ve dolayısıyla toplumun sağlıklı yaşam gelişiminin kazandırılması ve sağlık okuryazarılığının çoğaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 18 Nisan 2025 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek, Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü' imzalanmıştır.

Protokol Valiliğimiz himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte koordineli ekip kurularak program planlamaları yapılmıştır. Program kapsamında bugün burada hem teorik hem de eğitim istasyonlarında pratik eğitimlerini tamamlamışlardır. Evlatlarımızın hepsi bu eğitimler sonucu bizim "Sağlık Elçilerimiz" oldular.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizde de aşırı hassasiyetle durulan konuların başında gelen sağlıklı nesil vurgusunda, "Beden ve ruh bütünlüğüne sahip sağlıklı bireyler" yetiştirmeyi hedefleyen hedeflerimiz arasında gösteriliyor. Zira toplumun sağlıklı yaşayabilmek için öncelikle birey yani istikbalimiz olan evlatlarımızın sağlıklı olması gerekir. Yani, 'Çocukların geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.' ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin şu hadisini de birlikte paylaşmak istiyorum: 'Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin; Ölüm gelmeden önce yaşam, ölüm gelmeden önce sağlığın, doluluk gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençlikten, fakirlik gelmeden önce zenginliğin.'

Bugün burada sağlıkla ilgili önemli eğitimlere katılıp bu eğitimleri başarıyla benimsemelerimi gözlerinden öpüyorum. Başta olmak üzere tüm herkese sağlıklı ve hayırlı bir yaşam diliyor, sizleri saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından 19 Mayıs İlkokulu 4.sınıfın başlangıcı, hazırlandığı sırada ritim gösterisini sundu. Devamında program kapsamında eğitim alanı ve artık birer "Sağlık Elçisi" olan ayrıntılare, "Sağlık Elçisi Belgesi" ve "Sağlık Elçisi Rozeti" takdim edildi.

Törenin ardından, 11 farklı uygulamalı eğitim istasyonuna dağılarak bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı bulundu. İl Millî Eğitim Müdürlüğü , İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay'ın iş birliğiyle düzenlenen istasyonlarda bulunan kitaplarda hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında kurulu istasyonlar sunulan ve eğitimler şu şekildeydi:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü İstasyonları:

İlkyardım İstasyonu: Temel ilkyardım bilgileri ve uygulamaları.

Çölyak Bilgilendirme İstasyonu: Çölyak hastalığı hakkında kısaca oluşturma.

MEM AKUB (Arama-Kurtarma Birimi) İstasyonu: Afet durumlarına hazırlık ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü İstasyonları:

112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı ve Fermuar Sistemi İstasyonu: Acil durumlar ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kayıtlıdır.

UMKE Aracı: Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin görev ve sorumlulukları.

Aile Hekimliği İstasyonu: Aile hekimliği sistemi ve önemi.

Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu: Doğru ağız ve diş bakım teknikleri.

Sağlıklı Beslenme İstasyonu: Dengeli ve sağlıklı beslenmek.

Ekonomik Aktivite İstasyonu: Düzenli fiziksel aktivitenin önemi.

Kişisel Hijyen ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma İstasyonu: Kişisel hijyenin önemi ve saklandığı yerden korunma yolları.

Kızılay İstasyonu: Kızılay'ın faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirme.