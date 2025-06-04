DÜZCE (İHA) – Düzce Atatürk Ortaokulunda ’Kütüphane Açılışı ve Sergi’ programı gerçekleştirildi.

Düzce’de eğitim faaliyetlerine devam eden Atatürk Ortaokulu’nda kütüphane açıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ile şube müdürü Ahmet Yakupoğlu’da katılım sağladı. Açılışı yapılan kütüphanenin ardından, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı görsel sanat eserleri, teknoloji tasarım ürünleri ve Anadolu Mektepleri Yazar Okumaları Projesi çalışmalarından oluşan sergi gezildi. Sergideki çalışmaları tek tek inceleyen Emrullah Aydın, öğrencilerle sohbet ederek yeni açılan kütüphanenin de okul için hayırlı olmasını temenni etti.