Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Çanakkale Zaferinin 111. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Çanakkale: Bir Destanın Öyküsü' adlı program, gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Program, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel tarafından hazırlanan konser ile başladı. Öğrenciler, bu anlamlı güne dair eserleri başarıyla seslendirirken, dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. İlgi ve beğeniyle takip edilen konserin ardından programın 'Çanakkale: Bir Destanın Öyküsü' adlı panel bölümüne geçildi.

Ülkemizin çevresi ateş çemberi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başladı. Bu zaferin, tek vücut olunduğunda Türkiye'nin sarsılmaz iradesini hiçbir gücün yenemeyeceğini açıkça gösterdiğini dile getiren Rektör Sözbir, İstiklal Marşı'nın 'Korkma' sözüyle başlamasını da çok anlamlı bulduğunu vurguladı. Ülkemizin çevresinin ateş çemberi olduğuna işaret eden Sözbir, Çanakkale Savaşlarının bir daha yaşanmamasını temenni ederek yaşandığı takdirde ise ülkemizin ve milletimizin aynı cevabı yine vereceğinin altını çizdi.

Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabit Dokuyan, şehitlerimizi anmak ve dünya tarihinin nadir gördüğü zaferi kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Bu zaferin; Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve Milli Mücadeleyi yürütecek çekirdek kadronun kendini test ettiği bir savaş olması açısından önemine dikkat çekti.

Programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapar, 'Fransız Askeri Raporlarına Göre Çanakkale Muharebeleri' başlıklı sunumunda, Fransızların Suriye ve Lübnan'ı ele geçirmeye inandıkları için Çanakkale cephesinde savaştıklarını belirtti. Fransızların Çanakkale'de ağır kayıplar aldığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapar, Fransız harekât raporlarında Türklerin çok ciddi direniş gösterdiğinin ve bunun abartı olmadığının bildirildiğini dile getirdi.

Programın diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Tuğba Aşan, 'Yardım Kuruluşlarının Çanakkale Savaşlarındaki Faaliyetleri' adlı konuşmasında, savaşta olduğu kadar cephe gerisinde de büyük yardımlaşma ve kenetlenmenin olduğunu ifade ederek Hilal-i Ahmer başta olmak üzere yardım cemiyetlerinin sağlık hizmetlerinden giyim ve gıdaya kadar yapmış oldukları fedakârlıkları örneklerle anlattı.

Programın son konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Ogün Peçenek ise 'Bir Devrin Gür Sadası: Mehmet Akif ve Çanakkale Şehitlerine' başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.