DÜZCE(İHA) - Düzce'de köy yollarında yaya geçitlerinde ve kasis geçişlerinde silinen çizgiler yenileniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yaya geçidi ve kasis çizgileri boyama çalışmaları tamamlandı. Özellikle Kemeryanı İlkokulu önünde gerçekleştirilen düzenlemelerle trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi. Yapılan çalışmalar kapsamında yaya geçitleri ve hız kesici kasislerin çizgileri yenilenerek daha görünür hale getirildi. Bu sayede sürücülerin dikkatinin artırılması ve yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesi sağlandı.

Düzce genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceği belirtilirken, özellikle okul çevrelerinde yapılan bu tür uygulamaların, öğrenci güvenliği açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.