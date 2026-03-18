DÜZCE(İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gurup yolunda meydana gelen heyelan ekiplerin çalışmasıyla tamamlandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Tahirli Köyü ve Kalkın Köyü grup yolu üzerinde meydana gelen heyelan alanlarında, Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Toplam 7 farklı noktada oluşan heyelan bölgelerinde gerçekleştirilen taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Yapılan müdahaleler sayesinde yol güzergâhının tamamı yeniden güvenli hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, özellikle risk oluşturan alanlar güçlendirilirken ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlanması hedeflendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım akışı normale döndü.