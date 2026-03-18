Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın gönüllü gıda denetçisi olabileceği 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldı. Uygulamayla vatandaşların denetim sürecinin en aktif ve en güçlü paydaşı olacağını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Denetim Elinde mottomuzla sunduğumuz bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini bizzat siz başlatın. Üstelik, Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz hiçbir karışıklığa mahal vermeden, nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacak' diye konuştu.