Düzce İl Özel İdaresi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Köyümüzde Ramazan Geceleri' programının sekizinci ve son gösterimi, Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'de gerçekleştirildi.

Kıyıköy'de düzenlenen programa İl Genel Meclis Üyeleri Özgür Ören ve Furkan Çavuş ile Kıyıköy Muhtarı Fatih Yüksel katılım sağladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından Karagöz ve Hacivat sahne performansıyla izleyicilerle buluştu. Çocukların neşeli kahkahaları ve ailelerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen program, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Etkinlik boyunca vatandaşlar hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zengin anlar yaşadı.

Düzce genelinde sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten yetkililer, 'Köyümüzde Ramazan Geceleri' programı kapsamında Ramazan ayı boyunca farklı köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.