Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde, eski Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe S. idaresindeki 3 tekerlekli şarjlı motosiklet, sürücünün baş dönmesi yaşaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
