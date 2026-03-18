Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te bayramın dolu dolu geçeceğini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, 'Bayramda da Erciyes zamanı diyelim' dedi.

Erciyes'in bütün imkanları ile misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, 'Ara tatil bayramla birleşti. Dolayısıyla yavrularımızın, ailelerimizin bayramda nereye gitsek sorununu Erciyes çözmüş oldu. Burada muhteşem bereketli bir kar yağışı bu sezon geçirdik. Aralık ayının ortasında başlayan sezonumuz mart ayının ortasına geldi, hala dolu dolu devam ediyor. Büyük ihtimalle nisanın sonuna kadar kayağın devam edeceğini öngörüyoruz. Burada da güzel bir fırsat oluştu bayramla birlikte ara tatilin de girmesiyle. Erciyes'te bütün pistler açık. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla 19 mekanik tesisi olan uçsuz bucaksız harika pistler ile dört kapımızda hala kayak yapılıyor. Dolayısıyla eşsiz bir fırsat diye düşünüyorum. Tüm misafirlerimizi yurt içinden, yurt dışından bayram tatillerini geçirmek için buraya davet ediyoruz. Burada birkaç imkanı bir arada bulacaklar. Geldiklerinde hemen yanı başımızdaki dünyanın 8. harikası Kapadokya'yı gezme imkanları olacak. Şehir merkezimiz Kayseri, tarihi 6000 yıllık bir şehrimiz. Erciyes'te kayak yapma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla birkaç farklı turizm çeşidini burada yaşama imkanı bulacaklar' dedi.

'Oteller rezervasyon almaya devam ediyor'

Akşehirlioğlu, otellerin rezervasyon almaya devam ettiğini söyleyerek, 'Otellerimiz, işletmecilerimiz, kayak hocalarımız hepsi hem profesyonel hizmeti sunmak için misafirlerimizi bekliyorlar. Otellerimiz rezervasyonlarını almaya devam ediyorlar. Buradaki ulusal ve uluslararası faaliyetlerimiz devam ediyor. Gelen misafirlerimiz gece kayağı imkanından yararlanacaklar yine. Bayramda hafta sonu da gece kayağımız olacak. Burada sadece kayak değil, işte Snow Kate gibi ATV kar motor turları gibi diğer tüm faaliyetleri de burada yapma imkanı bulacaklar. Muhteşem keyif alacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla güzel bir fırsat. Bundan sonra zaten bayram artık hep kış tatilinin içerisine girecek. Dolayısıyla bu yıl yine herkesin tercihi olduğu gibi bayramda yine Erciyes herkesin tercihi olacak diye düşünüyorum. Herkesi bizimle birlikte Erciyes'te bayramlaşmaya, pistlerde güzel vakit geçirmeye davet ediyorum. Rezervasyonları otellerimiz almaya devam ediyor. Özellikle günübirlik ve çevreden çok fazla misafir geleceğini öngörüyoruz. Konaklamalı olarak otellerimizde şehir dışından misafirlerimiz rezervasyonlarını yapmaya devam ediyorlar. Otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyorlar. Herhangi bir konaklama anlamında sorun yok. Misafirlerimiz şu anda hızlı şekilde rezervasyonlarını yaptırıp, güzel, keyifli bir bayram tatili geçirebilirler. Bayramda da Erciyes zamanı diyelim' ifadelerini kullandı.