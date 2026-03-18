Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de ki kuaför ve berberlerde bayram arifesinde yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen Düzceliler berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle berberlerde randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Kuaför Muhammet Tanış, 'Bayrama az bir zaman kaldı. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor' diye konuştu.