Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, Kurban Bayramı’nda aşırı et tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, önemli tavsiyelerde bulundu. Bayram döneminde sofraların zenginleştiğini ve et tüketiminin arttığını belirten Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi,"Kırmızı et, kaliteli bir protein ve demir kaynağıdır; ancak aşırı ve yanlış pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde sağlık açısından risk oluşturabilir" dedi.

"Eti dinlendirin, pişirme yöntemine dikkat edin"

Taze kesilen etin sindiriminin zor olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başkülekçi, "Kesim sonrası etin en az 12-24 saat dinlendirilerek tüketilmesi sindirim sistemini yormaz ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Etlerin kavurma gibi ağır yöntemlerle değil, ızgara, haşlama ya da fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanması çok daha sağlıklıdır" ifadelerini kullandı.

Bayram sofralarında sadece ete odaklanmanın sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Anka Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başkülekçi, "Sebze yemekleri, salatalar, zeytinyağlılar ve yoğurt gibi probiyotik içeren besinlerle öğünleri dengelemek, hem doygunluk hissini artırır hem de sindirimi kolaylaştırır" şeklinde konuştu.

Şerbetli tatlıların bayramlarda sıklıkla tüketildiğine dikkat çeken Başkülekçi, bu tatlıların yerine sütlü tatlılar, meyve bazlı tatlılar veya küçük porsiyonlar tercih edilmesini önerdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başkülekçi ,"Tatlı tüketimini sınırlı tutmak, kan şekeri dengesini korumak ve aşırı kalori alımını önlemek açısından çok önemlidir" diye konuştu.

"Su içmeyi ve hareket etmeyi unutmayın"

Et ağırlıklı beslenmenin vücudun su ihtiyacını artırdığını hatırlatan Başkülekçi, günde en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bayramda yapılan uzun yemeklerin ardından hafif yürüyüşlerin hem sindirimi destekleyeceğini hem de alınan kalorilerin dengelenmesine katkı sağlayacağını belirtti.