18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü programı Düzce'de lise öğrencilerinin hazırladığı programla anıldı. Vali Mehmet Makas,şehitlerin ailelerine çiçek verdi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Deniz zaferinin 111. Yıldönümü dolayısıyla Düzce Esin Olcay Anadolu Lisesi öğrencileri anma programı düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen programa Vali Mehmet Makas ile il protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda Türk Tarihi boyunca meydana gelen çeşitli olaylarda şehadete eren şehitler anıldı. Dumlupınar Denizaltısı'nın batması ve şehit olan askerler, Trabzon Maçka'da terör örgütü üyelerince şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in yanı sıra Düzceli şehitlerden Hakkari Dağlıca'da terör örgütü PKK'lı teröristlerin karakol baskınında şehit olan Cihan Aksarı ile Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Turgut Külünk'te unutulmadı.

Programda sonunda konuşan Vali Mehmet Makas; 'Türk tarihi boyunca Ergenekon'dan Malazgirt'e, Çanakkale'den İzmir'e kadar milyonlarca şehit verildiğini belirterek, şehitlik mertebesinin kutsallığını ve milletimizin birlik ve beraberliğinin şehitlerimiz sayesinde sağlandığını dile getirdi.

Programın sonunda ise Düzceli şehitlerin ailelerini sahneye alan Vali Makas, ailelere çiçek verdi.