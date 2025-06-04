Ateşe yakın pişirilen etlere dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Özgenaz Kazan, ’’Özellikle etin ateşe yakın pişirilmesi sırasında protein ve kreatin gibi maddeler reaksiyona girerek kansere neden olduğu belirlenen Heterosiklik Aromatik Aminleri (HAA) oluşturur. Eti marine ederek ve kendi yağında pişirmek de sağlık açısından önemli’’ dedi.

Kurban Bayramı’nda neredeyse her sofranın baş köşesinde kırmızı et bulunacak. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Özgenaz Kazan, kırmızı etin nasıl tüketileceğine, nasıl pişirilmesi gerektiğine ve ateşe yakın pişen kırmızı etin neden kanserojen madde içerdiğine dair şu açıklamalarda bulundu:

’’Kurban bayramıyla birlikte kırmızı et tüketiminde büyük bir artış yaşanıyor. Uzmanlar her ne kadar kurban etini 24 saat dinlendirdikten sonra tüketilmesini tavsiye ediyor olsa da, vatandaşlar kesimin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra kurban etini tüketmeye başlıyor. Etin dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına neden olmaktadır. Bayram coşkusunu yaşarken sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek oldukça önemli. Bayram sofralarında hem yediğimiz etin nasıl piştiğine, yanında tükettiklerimize ve yediğimiz tatlılara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.

’’Kırmızı eti dinlendirmeden tüketmeyin’’

Kurban bayramında, kurban kesildikten sonra hemen kavurma ya da ızgara olarak kurban etinin tüketildiğini görüyoruz. Ancak bu sağlık açısından doğru bir davranış değil. Çünkü kurbanın kesilmesiyle kaslara oksijen gitmez ve enerji üretimi durur. Bu durumda kas lifleri kasılı kalarak sertleşir. İşte bu durum halk arasında ‘Ölüm sertliği’ olarak bilinen rigor mortis dönemidir. Bu dönemde pişirilen etin sindirimi zor, sert ve lezzetsiz olur. Etin yumuşaması için yaklaşık 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerekmektedir.

’’Et ateşe yakın pişirilirse kanserojen madde içerir’’

Etin hijyenik şartlarda kesilmesi kadar tüketimi sırasında da dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle etin pişirilmesi sağlığımız açısından çok ama çok önemli. Özellikle etin ateşe yakın pişirilmesi sırasında protein ve kreatin gibi maddeler reaksiyona girerek kansere neden olduğu belirlenen Heterosiklik Aromatik Aminleri (HAA) oluşturur. Eti marine ederek ve kendi yağında pişirmek de sağlık açısından önemli.

’’ Günde 100-150 gram et tüketmeye dikkat edin ’’

Kırmızı et; protein, demir ve b12 vitamini açısından oldukça zengin bir besin. Ancak aşırı tüketimi sindirim problemlerine, kolesterol seviyelerinde artışa ve kalp-damar hastalıkları riskine yol açabilir. Günde 100-150 gram et tüketimi, sağlıklı bir yetişkin için genellikle yeterlidir. Eti, yanında bol sebze ve tam tahıllı ürünler tercih ederek dengeli bir tabak oluşturarak tüketebilirsiniz.

’’ Eti porsiyonlara ayırarak 6 aya kadar saklayabilirsiniz ’’

Etin sağlıklı kalması için doğru koşullarda saklanması çok önemli. Etleri özellikle porsiyonlara ayırarak buz dolabında 0-4 derecede 2-3 gün saklayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak isterseniz ise derin dondurucuda (-18) derecede yaklaşık 6 ay muhafaza edebilirsiniz. Yapılan yanlışlardan biri çözülen eti tekrar dondurmaktır. Uzmanlar etin çözülmesinin de buzdolabı içerisinde yapılması gerektiğini söylemektedir.

’’ Etin yanında lifli gıdalar ve salata yemeyi ihmal etmeyin ’’

Etin yanında özellikle lifli gıdaları ihmal etmemek gerekir. Sebze, salata ve baklagiller, etin sindirimini kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler. Bayram sofralarının olmazsa olmazı tatlılar. Ancak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tercih ederek kan şekeri dengesini koruyabilirsiniz. Bol su içmek de sindirimi destekler ve vücudun nem dengesini korur.

’’ Kronik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı ’’

Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet veya böbrek rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanların et tüketiminde daha dikkatli olması gerekir. Tuz ve yağ içeriği yüksek olan sakatat tüketiminden kaçınmalı, etin yağsız kısımları tercih edilmelidir.

’’ Sağlığınız için doktor ve diyetisyen önerilerine bağlı kalın ’’

Kurban bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Ancak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı göz ardı etmeden bu özel günleri geçirmek, uzun vadeli sağlığımız için büyük fark oluşturur. Et tüketiminde ölçülü olmak, sebze ve lifli gıdalarla denge sağlamak bayram coşkusunu sağlıklı bir şekilde yaşamanızı sağlayacaktır. Özellikle doktorunuzun ve diyetisyeninizin önerilerine bağlı kalmak sağlığınız açısından oldukça önemli.’’