Mersin’in Anamur ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 66 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Silifke KOM Büro Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.F.Ş. belirlenerek iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 6 bin 600’ü doldurulmuş toplam 66 bin adet makaron ele geçirildi.

Şüpheli hakkına adli işlem yapıldı.