Mersin Emniyet Müdürlüğünce çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrenciler için okuma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ’Büyük Kalplere Güvenli Dokunuş’ projesi ile Kazanlı Belediye Ortaokulunda öğrenim gören 100 öğrenci ve okul öğretmenlerinin katılımıyla ’kitap okuma’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırabilmek adına kitap hediye edildi. Ayrıca etkinliğe katılan öğrencilere ’trafik kuralları, akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı ve KADES uygulaması’ konularında bilgilendirmeler yapıldı.