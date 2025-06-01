Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan tarihi Silifke Kalesi’nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran’dan bilgi aldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Boran, toplam 45.000 metrekarelik alanın 40.000 metrekarelik kısmında kazı çalışmalarının tamamlandığını, restorasyon faaliyetlerinde ise %70 oranında ilerleme kaydedildiğini aktardı. Boran, kalan konservasyon çalışmalarına gerekli destek sağlanması halinde, Silifke Kalesi’nin bu yıl sonuna kadar kısmi olarak ziyarete açılabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Boran, Silifke Kalesi’nin barındırdığı tarihi ve kültürel doku ile Anadolu’da günümüze ulaşan en büyük ve en önemli Türk dönemi kale-kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Kalenin bilimsel araştırmalar kadar kültür turizmi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise yapılan çalışmaların bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu sürecin en kısa zamanda tamamlanması için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de bölgenin tarihi kimliğini yeniden canlandıracak bu tür projelere her zaman destek verdiklerini vurguladı.