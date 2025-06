Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , Türkiye’de yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Her şeyin yerli yerinde olduğu sistemlerde, doğru çalışan demokratik hukuk ülkelerinde, her şeyin yerli yerinde olduğu yönetimlerde, işini yapamayan hükümet, milletten korkar. Her şeyin yerli yerinde olmadığı, demokratik hukuk sisteminin iyi işlemediği, yönetimin keyfileştiği, denetimin azaldığı memleketlerde, millet iktidardan korkar. Şimdi dönüp kendinize bakacaksınız, iktidardaki arkadaşlarınız. Türk milleti şecaat bahsi olunca, tarihte ismi böyle arılabilen müstesna birkaç milletten biridir. Kendi milletinizi, vekili olduğunuz milletinizi, vekili olduğunuz asil milletinizi, kendinizden korkuttuğunuzu, mizaçlarını bozduğunuzu, yanlış gördüklerine itiraz edemeyecek hale onları getirdiğinizi, Türk milletinin şahsiyet mayasını hasarladığınızı görün diye söylüyorum. Sizden niçin korkuyor milletiniz? Siz nasıl bir şey tedavi ettiriyorsunuz ki, esnaf korkuyor, akademisyen korkuyor, memur korkuyor, çiftçi korkuyor, tarımla hayvancılıkla uğraşan korkuyor, sosyal yardımlaşmadan yardım alan korkuyor, şehitler var evlatları işe girmiş çocukları için korkuyor, gaziler var korkuyor. Siz kimsiniz ki millet sizden korkuyor? Siz kimsiniz? Harcadığınız para milletin, sattığınız mal, mülk milletin, ettiğiniz borç milletin, ödeyecek torun milletin, siz kimsiniz ki millet sizden korkuyor?