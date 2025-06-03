Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Mersin’de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye’nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 1 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Mersin’de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Mersin’de hizmet verdiği 12 bin 585 trafo ve 44 bin 237 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Mersin’de kesintisiz enerji için altyapı güçleniyor

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 4 bin 363 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 236 pano, 146 trafo ve 126 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 644 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2025 yılının ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 207 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 1.527 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 167 yeni elektrik panosu ve 64 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2025 yılının ilk üç ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin AYEDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ’ın, Mersin’deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edeceği açıklandı.