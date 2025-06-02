Bakma bana öyle günbatımı elasında

Titretme şu kuşgözü yüreğimi

Ellerinin sıcağını ekmek buğusu misali

Sunma üşüyen ruhuma

Yapma

Topal bacak yürüyen günlerime anlam katma

Gücüm yok

Türkünün diline sığınıp

Gözlerimdeki turnaları havalandırma

Nicedir kapanmış kapıları

Yüreğimin sevdalara

Ve tövbe etmiş “bir daha”lara

Dalıp dalıp susmalara

Beni mahkûm etme kör kuyulara

Ne de güzel söyler dilin

Nasıl güzel kokar tenin

Ne de güzel seversin

Dur

Çocuk gibi şımarmaya hazır aklımı

Çalma baharda

Med ile cezir arasında

Kışa varamayan sonbaharda

Sevda kapısında, kalp çıkmazında

Yılların yükünü taşıyan

Küskün inançlarımı yorma

Bir söze kanmaya öyle hazır ki

Bir sese kapılıp öyle gider ki

Hele bir derin bak

B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından

Erir kendinden geçer

Yapma ey sevdalı

Seni öyle çok sever ki…