Bakma bana öyle günbatımı elasında
Titretme şu kuşgözü yüreğimi
Ellerinin sıcağını ekmek buğusu misali
Sunma üşüyen ruhuma
Yapma
Topal bacak yürüyen günlerime anlam katma
Gücüm yok
Türkünün diline sığınıp
Gözlerimdeki turnaları havalandırma
Nicedir kapanmış kapıları
Yüreğimin sevdalara
Ve tövbe etmiş “bir daha”lara
Dalıp dalıp susmalara
Beni mahkûm etme kör kuyulara
Ne de güzel söyler dilin
Nasıl güzel kokar tenin
Ne de güzel seversin
Dur
Çocuk gibi şımarmaya hazır aklımı
Çalma baharda
Med ile cezir arasında
Kışa varamayan sonbaharda
Sevda kapısında, kalp çıkmazında
Yılların yükünü taşıyan
Küskün inançlarımı yorma
Bir söze kanmaya öyle hazır ki
Bir sese kapılıp öyle gider ki
Hele bir derin bak
B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından
Erir kendinden geçer
Yapma ey sevdalı
Seni öyle çok sever ki…