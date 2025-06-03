Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ’Mobil Kuaför Aracı’ ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz kuaför ve berber hizmeti sundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mobil Kuaför Aracı’, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların yüzünü güldürdü. Çalışmalarına hız veren ve Mersinlilerin ‘bayram tıraşları’ yapılan Mobil Kuaför Aracı hizmetinden vatandaşlar memnuniyet duyduklarını ifade etti. ’Mobil Kuaför Aracı’nın son durağı Toroslar İlçesi Hamzabeyli Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesinin ’Mobil Kuaför Aracı’ hizmetinden bugüne kadar 25 bin 856 kişinin faydalandığı bildirildi.

"25 bin 856 kişiye hizmet verdik"

Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tukta, 2 Mobil Kuaför Aracı ile hizmet verildiğini belirterek, "Araçlarımızdan bir tanesi ile Tarsus’a, diğeriyle de Mersin merkez 4 ilçe ile Erdemli ve Silifke’ye kadar hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 25 bin 856 kişiye hizmet verdik. Amacımız daha fazla vatandaşa ulaşmak. Şu an bayram haftası olduğu için de çok fazla talep var. Tüm talepleri değerlendiriyoruz ve daha çok hizmet vermeye çalışıyoruz. Bayram yoğunluğumuz çok fazla. Vatandaşlara birer tebessüm ettirmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Mobil Kuaför hizmetinden faydalanan 72 yaşındaki Ferdane Yiğiter saçlarını ilk kez boyattığını anlatırken, "Bayram öncesi çok güzel oldu. Ben 72 yaşındayım ve şimdiye kadar saçımı hiç boyamadım, ilk kez boyuyorum. Bayram’a hazırım. Torunlarım beni görünce şaşıracak ve ‘Babaanne, anneanne güzel olmuşsun’ diyecekler. Köyümüzde kuaför yok, saç kestirmeye çarşıya gidiyoruz. Başkanımız bizi bu meşakkatten de kurtardı" diye konuştu.