DÜZCE (İHA) – Düzce’de köylerde alt yapı sıkıntısı yaşayan bölgelerde il özel idaresi ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde köylerde alt yapı sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köylerin alt yapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, Doğanlı köyünde boru yerleştirme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.

Vatandaşlar ise ekiplere çalışmalardan dolayı teşekkür etti.