Mersin’in Mut ilçesinde 63’üncüsü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda başlayan ve 3 gün süren Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 63’üncüsü renkli geçti.İlk gün kayısı yeme yarışması,dilek havuzuna kayısı dökümü, Mut ve Makedonya halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle geçen festivalin ikinci gününde ise karakucak güreş müsabakaları yapıldı, karma fotoğraf sergisi açıldı. Çeşitli dallarda sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Son günde ise çocukların eğlenmesine yönelik palyaço gösterileri, kukla şovların yeraldığı çocuk karnavalını düzenlendi. Ayrıca sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Festivalin akşam programlarında ise Mustafa Taş, Bilal Sonses, Sefo ve Zeynep Bastık’ın sahne aldığı ücretsiz halk konserleri düzenlenmişti.