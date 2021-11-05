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KKTC’DEN GELEN YOLCULARDA GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Mersin polisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 4 yolcu üzerinde yaptığı aramada çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.
ASAYİŞ 05.11.2021, 11:09 05.11.2021, 11:22
Mersin polisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 4 yolcu üzerinde yaptığı aramada çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Seka Limanı çevresinde KKTC’den gemiyle gelen şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda M.G., M.G., İ.G ve S.G. isimli vatandaşların valizlerinde arama yapan ekipler, eşyaların arasına zulalanmış 6 bin 120 elektronik sigara ucu, 4 bin 310 puro, 55 paket tütün, 20 paket sigara, 8 kutu çay ile 2 şişe içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Basşavcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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