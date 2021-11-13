ERDEMLİ'DE TRAFİK KAZASI : 3 YARALI
Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki 3 ağacı devirdikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki 3 ağacı devirdikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesinde meydana geldi. D-400 karayolunda Antalya Mersin istikametinde ilerleyen H.T. yönetimindeki 34 NU 4667 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce çöp tenekesine çarpan otomobil 3 ağacı devirdikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekibi, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekibi tarafından yapılan yaralılar Mersin ve Erdemli’deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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